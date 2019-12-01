Son Dakika Haberleri: Rusya'de otobüs nehre uçtu: 15 ölü
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Rusya'de otobüs nehre uçtu: 15 ölü

6 saat önce

Rusya'daki Sibirya bölgesinde bir otobüsün köprüden buz tutan nehre uçması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'de otobüs nehre uçtu: 15 ölü, System.String[]

Rusya'daki Sibirya bölgesinde bir otobüsün köprüden buz tutan nehre uçması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.


Rusya'ya bağlı Sibirya bölgesindeki Transbaykal'da seyir halindeki yolcu otobüsü köprüden aşağıya uçtu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 43 yolcunun bulunduğu otobüsün kaza yapması sonucu 15 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, aşırı buzlanma nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve bu nedenle otobüsün köprüden uçtuğu belirtildi.


Kaza sonucu yaralanan 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, birçok yaralının durumunun ağır olduğu ifade edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MOSKOVA

Sibirya, Rusya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:03 Kaynak: İHA
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