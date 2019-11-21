Son Dakika Haberleri: Rusya, DEAŞ militanlarına operasyonlarını yoğunlaştırdı
Son Dakika 3. Sayfa Rusya, DEAŞ militanlarına operasyonlarını yoğunlaştırdı - Son Dakika

Rusya, DEAŞ militanlarına operasyonlarını yoğunlaştırdı

6 saat önce

ABD kuvvetlerince öldürülen DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ölümünden ardından örgütün tekrar toparlanma sürecine girmemesi için Rusya'da operasyonlar arttırıldı.

Rusya, DEAŞ militanlarına operasyonlarını yoğunlaştırdı, System.String[]

ABD kuvvetlerince öldürülen DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ölümünden ardından örgütün tekrar toparlanma sürecine girmemesi için Rusya'da operasyonlar arttırıldı.


DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ölümünden sonra Rus istihbaratı, örgütün Rusya içerisinde tekrar toparlanma çalışmaları ve Suriye'deki militanlara yardım göndermesiyle ilgili toplandı. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesine bağlı ekiplerce geçtiğimiz hafta yapılan operasyonun ardından yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Başkent Moskova'da gerçekleştirilen operasyonda örgüte maddi yardım ve militan toplamak için faaliyet yürüttüğü öne sürülen 3 kişi gerçekleşen operasyonla yakalandı.


Tuvalete kaçarken yakalandı


Operasyon 3 ayrı hücre evine gerçekleşirken ilk operasyonda DEAŞ militanı, Rus istihbaratı tarafından basıldığını anlayınca evin içerisindeki tuvalete kaçarken yakalandı. Diğer 2 kişi ise yine yapılan operasyonla alındı. Evlerde örgüte dair birçok doküman, cep telefonu, sim kartlar ve propaganda araçları ele geçirildi. Yakalanan 3 kişi sorguya alındı. Yapılan açıklamada örgüte dair operasyonların devam edeceği ifade edildi.


Özellikle Orta Asya uyruklu olan kişilerin örgütle bağlantısına dikkat çekilirken Rusya'da yakalanan DEAŞ militanlarının büyük bir oranı yine Orta Asya uyruklu olduğu ifade edildi.


Öte yandan Türkiye'de bu ayın sonuna kadar sınır dışı edilen 99 DEAŞ militanının da Rusya'ya gönderildiği açıklandı. Türkiye ayrıca Özbekistan'dan 82, Kırgızistan'dan 23, Azerbaycan'dan 29, Kazakistan'dan 10, Türkmenistan'dan 6 teröristi ülkelerine iade edecek. - MOSKOVA

Rusya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı
İntihar mı cinayet mi? Kimya profesörü, balkondan düşerek hayatını kaybetti Ölümü şüpheli bulunan genç sahte alkolden hayatını kaybetmiş Arkadaşını boğazını kestikten sonra vücudunun 6 yerinden daha bıçaklamış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 17:19:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya, DEAŞ militanlarına operasyonlarını yoğunlaştırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]