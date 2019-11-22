Son Dakika Haberleri: - Rusya, DEAŞ militanlarına operasyonlarını yoğunlaştırdı
Son Dakika Güncel - Rusya, DEAŞ militanlarına operasyonlarını yoğunlaştırdı - Son Dakika

- Rusya, DEAŞ militanlarına operasyonlarını yoğunlaştırdı

6 saat önce

- Rusya, DEAŞ militanlarına operasyonlarını yoğunlaştırdıMOSKOVA - ABD kuvvetlerince öldürülen DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ölümünden ardından örgütün tekrar toparlanma sürecine girmemesi için Rusya'da operasyonlar arttırıldı.

- Rusya, DEAŞ militanlarına operasyonlarını yoğunlaştırdı

MOSKOVA - ABD kuvvetlerince öldürülen DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ölümünden ardından örgütün tekrar toparlanma sürecine girmemesi için Rusya'da operasyonlar arttırıldı.

DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ölümünden sonra Rus istihbaratı, örgütün Rusya içerisinde tekrar toparlanma çalışmaları ve Suriye'deki militanlara yardım göndermesiyle ilgili toplandı. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesine bağlı ekiplerce geçtiğimiz hafta yapılan operasyonun ardından yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Başkent Moskova'da gerçekleştirilen operasyonda örgüte maddi yardım ve militan toplamak için faaliyet yürüttüğü öne sürülen 3 kişi gerçekleşen operasyonla yakalandı.

Tuvalete kaçarken yakalandı

Operasyon 3 ayrı hücre evine gerçekleşirken ilk operasyonda DEAŞ militanı, Rus istihbaratı tarafından basıldığını anlayınca evin içerisindeki tuvalete kaçarken yakalandı. Diğer 2 kişi ise yine yapılan operasyonla alındı. Evlerde örgüte dair birçok doküman, cep telefonu, sim kartlar ve propaganda araçları ele geçirildi. Yakalanan 3 kişi sorguya alındı. Yapılan açıklamada örgüte dair operasyonların devam edeceği ifade edildi.

Özellikle Orta Asya uyruklu olan kişilerin örgütle bağlantısına dikkat çekilirken Rusya'da yakalanan DEAŞ militanlarının büyük bir oranı yine Orta Asya uyruklu olduğu ifade edildi.

Öte yandan Türkiye'de bu ayın sonuna kadar sınır dışı edilen 99 DEAŞ militanının da Rusya'ya gönderildiği açıklandı. Türkiye ayrıca Özbekistan'dan 82, Kırgızistan'dan 23, Azerbaycan'dan 29, Kazakistan'dan 10, Türkmenistan'dan 6 teröristi ülkelerine iade edecek.

- Rusya, DEAŞ militanlarına operasyonlarını yoğunlaştırdı

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız
Trump: "Seçimlerden önce mali kayıtlarımı yayımlayacağım" ABD: Türkiye S-400'lerden kurtulmalı, yaptırımlar hala masada Ermeni tasarısı Cumhuriyetçi senatör tarafından ikinci kez engellendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 06:54:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Rusya, DEAŞ militanlarına operasyonlarını yoğunlaştırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]