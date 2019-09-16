Son Dakika Haberleri: Rusya, denizaltı ile 350 kilometre mesafedeki hedefi vurdu
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Rusya, denizaltı ile 350 kilometre mesafedeki hedefi vurdu

1 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, denizaltında ateşlenen füze ile 350 kilometre mesafedeki hedefin vurulma görüntülerini yayınladı.

Rusya, denizaltı ile 350 kilometre mesafedeki hedefi vurdu, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığı, denizaltında ateşlenen füze ile 350 kilometre mesafedeki hedefin vurulma görüntülerini yayınladı.


Rusya Deniz Kuvvetleri'nin Pasifik Okyanusu'ndaki nükleer denizaltısından atılan füze, 350 kilometre mesafede bulunan ve önceden belirlenen hedefi vurdu. Füze testi sırasında birçok askeri yardımcı gemilerinin ve MİG-31 tipi askeri savaş uçağının hazır bulunduğu belirtildi.


Füze testinin görüntülerini yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, füzenin tam hedefi vurduğu açıklandı. - MOSKOVA

Pasifik Okyanusu, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:56 Kaynak: İHA
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