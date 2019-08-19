Son Dakika Haberleri: Rusya destekli Esed güçleri Han Şeyhun'u ele geçirmeye çalışıyor
Son Dakika Güncel Haber

Rusya destekli Esed güçleri Han Şeyhun'u ele geçirmeye çalışıyor

34 dakika önce

Beşşar Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib mutabakatını ihlal ederek Han Şeyhun ilçesini ele geçirmeye yönelik hava ve kara operasyonu başlattı.

Rusya destekli Esed güçleri Han Şeyhun'u ele geçirmeye çalışıyor, System.String[]
Beşşar Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib mutabakatını ihlal ederek Han Şeyhun ilçesini ele geçirmeye yönelik hava ve kara operasyonu başlattı.
İran destekli yabancı terörist gruplar ile Rus özel kuvvetleri ve paralı askerlerinin destek verdiği rejim güçleri, İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun ilçesine girmek için saldırı düzenliyor.
Çatışmalar halihazırda Han Şeyhun'a 400 metre mesafede ve ilçeye giriş noktası niteliğindeki Nimr'de sürüyor.
Son bir haftadır İdlib'in güneyindeki Hama kırsalından ilerleyen rejim güçleri, sabah saatlerinde Nimr'den önceki kontrol noktası olan Fakir'i ele geçirmişti.
Rejim güçleri, bu hamleyle Han Şeyhun'un içinden geçen Halep- Şam M5 otoyolunu da kesmek üzere.
Han Şeyhun'un önemi

Söz konusu ilçe, 4 Nisan 2017'de Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah katliamıyla 100 kişiyi öldürmesinin ardından dünya gündemine oturmuştu.

ABD, 7 Nisan'da rejime ait Şayrat askeri hava üssünü vurmuş, Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de de saldırının rejim tarafından düzenlendiğini doğrulamıştı.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Han Şeyhun'u da içeren alanı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etmişti.

Ancak Han Şeyhun, Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının hedefi olmaya devam etti.

TSK'ya ait gözlem noktası
Han Şeyhun'un yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Morik ilçesinin güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir gözlem noktası bulunuyor.
Askeri muhalifler, saldırıların genişlemesi durumunda Morik'teki gözlem noktasının kuşatma tehlikesine gireceğini değerlendiriyor.
Beşşar Esed, Han Şeyhun, İdlib, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da 91 yaşındaki şoförün kullandığı otobüs duvara çarptı: 2 ölü, 32 yaralı
16 yaşındaki Timur, tüm ailesini balta ile öldürdükten sonra intihar etti Rusya'da cinnet getiren çocuk ailesini balta ile öldürdü Barajlardaki su ürünlerinden ekonomiye yıllık 940 milyon liralık katkı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 13:36:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya destekli Esed güçleri Han Şeyhun'u ele geçirmeye çalışıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]