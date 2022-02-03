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Rusya, Deutsche Welle'nin yayınlarını yasakladı - Son Dakika

Rusya, Deutsche Welle'nin yayınlarını yasakladı

03.02.2022 16:52
Rusya, Deutsche Welle'nin yayınlarını yasakladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin ülkedeki yayınlarının yasaklandığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin ülkedeki yayınlarının yasaklandığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın, Rus RT'nin Almanca yayın yapan kanalının (RT DE) yayınlarını yasakladığı anımsatıldı.

Açıklamada, Almanya'nın söz konusu kararı neticesinde, mütekabiliyet gereği Deutsche Welle'nin Rusya'daki yayınlarına ilişkin çeşitli kararlar alındığı belirtildi.

Buna göre, Deutsche Welle'nin Rusya ofisinin kapatılması ve muhabirlerinin akreditasyonlarının iptal edilmesi kararının alındığına işaret edilen açıklamada, "Deutsche Welle'nin Rusya'daki uydu ve diğer yayınlarının da sonlandırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Deutsche Welle'nin Rusya'da "yabancı ajan" statüsüne geçirilmesi için de gerekli işlemlerin başlatılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, RT DE'nin yayınlarının kısıtlanması sürecinde yer alan resmi veya gayriresmi Alman yetkililere ilişkin bir liste hazırlanacağı ve söz konusu şahısların da Rusya'ya girişlerinin yasaklanacağı belirtildi.

Almanya'da medya konularında Lisanslama ve Denetleme Komisyonu (ZAK), dün aldığı kararla RT'nin Almanca yayın yapan kanalının (RT DE) yayınlarını yasaklamıştı.

ZAK'tan yapılan açıklamada, RT DE'nin Almanya'da gerekli yayın lisansı bulunmadığı gerekçesiyle yayınlarının yasaklandığı ifade edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün söz konusu karara tepki göstererek, "Bu karar, ifade özgürlüğünün ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

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Deutsche Welle, Almanya, Alman, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Deutsche Welle'nin yayınlarını yasakladı - Son Dakika


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