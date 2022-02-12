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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov'dan Putin-Biden görüşmesi açıklaması - Son Dakika

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov'dan Putin-Biden görüşmesi açıklaması

12.02.2022 23:20
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov'dan Putin-Biden görüşmesi açıklaması

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Histeri zirveye ulaştı" dedi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Histeri zirveye ulaştı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleştirilen ve 1 saat 2 dakika süren telefon görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov'dan açıklama geldi. Başkan Yardımcısı Uşakov iki liderin görüşmesini özetleyerek, "Ukrayna çevresindeki gergin durum bağlamında beklendiği gibi, Başkan Biden, Rusya karşıtı yaptırımlardan bahsetti. Ancak görüşmede bu konu üzerinde durulmadı. Başkan Putin, Rus tarafının yaklaşımlarından ayrıntılı olarak bahsetti. Rusya'nın ulusal güvenliğine dair sorunları çözme zamanının geldiğini açıkladı" ifadelerini kullanırken, Başkan Biden tarafından dile getirilen kaygıların Rusya tarafından dikkate alınacağını söyledi. Ayrıca Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov görüşme ile ilgili "Histeri zirveye ulaştı ancak Cumhurbaşkanları temasları sürdürme konusunda anlaştılar" dedi.

Öte yandan Başkan Yardımcısı Uşakov görüşmede, Rus donanması tarafından Kuril Adaları açıklarında müdahale edilen ABD denizaltısı ile ilgili konunun gündeme gelmediğini söyledi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov'dan Putin-Biden görüşmesi açıklaması - Son Dakika


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