Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin

Rusya Devlet Başkanı Putin

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda Türk-Rus İş Dünyası Temsilcileri Toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda Türk-Rus İş Dünyası Temsilcileri Toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:47 Kaynak: AA

Kremlin Sarayı, Vladimir Putin, Güncel
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