Rusya Devlet Başkanı Putin
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda Türk-Rus İş Dünyası Temsilcileri Toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:47 Kaynak: AA
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