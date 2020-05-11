- Rusya Devlet Başkanı Putin: "12 Mayıs'tan itibaren tatil bitiyor"- "Karantinadan etaplar halinde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Rusya Devlet Başkanı Putin: '12 Mayıs'tan itibaren tatil bitiyor'- 'Karantinadan etaplar halinde... - Son Dakika

- Rusya Devlet Başkanı Putin: "12 Mayıs'tan itibaren tatil bitiyor"- "Karantinadan etaplar halinde...

37 dakika önce

- Rusya Devlet Başkanı Putin: "12 Mayıs'tan itibaren tatil bitiyor" "Karantinadan etaplar halinde çıkacağız" "Bir milyon 400 bin kişi işsiz kaldı" Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle ülkesindeki ekonomik durumu ve karantina sürecini değerlendirdi.

- Rusya Devlet Başkanı Putin: "12 Mayıs'tan itibaren tatil bitiyor"

"Karantinadan etaplar halinde çıkacağız"

"Bir milyon 400 bin kişi işsiz kaldı"

KİEV - Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle ülkesindeki ekonomik durumu ve karantina sürecini değerlendirdi.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle ülkesindeki ekonomik durumu ve karantina sürecini değerlendirdi. Putin, konuşmasında halka verilecek destek paketi, ekonomik durum ve karantina süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan, sağlık çalışanlarının ücretlerinin artacağını aktarırken, korona virüse karşı alınan tedbirlerin kararlılıkla devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Putin, "Halkımızın sağlığı ve hayatı için alınan ve tarafımdan imzalanan kararları uyguluyoruz. Bu plan devletin politikası olacaktır. Korona virüs salgınına karşı alınacak karara ilişkin son sözler doktorlara, hemşirelere ve uzmanlara aittir. Bildiğim kadarıyla yarın da hemşirelerin bayramı ve kendilerini buradan kutluyorum. Benim bu konudaki tavrımı ve pozisyonumu biliyorsunuz. O da insanlarımızın hayat güvencesi ve sağlığıdır. Uygulanan kararlar virüsün yayılması konusunda etkili oldu. Ülkemizdeki solunum cihazlarının tamamını şu anda kullanmaya ihtiyacımız yok. Belli bir kısmını kullanıyoruz. Bu da demek oluyor ki ülkemizin hangi noktasında bu cihazlara ihtiyaç olursa devletimiz bu imkanı sağlayacaktır. Doktorlarımız şu an da salgının başlangıcına göre daha çok bilgiye ve tecrübeye sahipler" ifadelerini kullandı.

Başkan Putin, "Dünya üzerinde yaşananlara bakıldığında, sağlık sistemi bu salgına hazır olmayan ülkelerde yüksek oranda ölüm vakaları yaşandı. O ülkelerdeki sağlık sistemi insanların hayatını kurtarmaya yetmedi. Ülkemizdeki bütün sağlık personellerine çıkardıkları işlerden dolayı teşekkür ederiz. Kendileri için zor olduğunu biliyoruz ancak işlerini saygın şekilde yapıyorlar. Hükümet yetkililerimize de sesleniyorum. Sağlık personellerimize yardım etmeli ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamalıyız" dedi.

"Günlük 300 bin teste çıkacağız"

Ülkesindeki test sayılarının artışına da değinen Putin, "Geçen haftaya nazaran önemli bir değişiklik de yaptığımız test sayılarında oldu. Daha fazla test yapıyoruz. Mart ayı başında günlük 2 bin 500 civarında test yapıyorduk şimdi günlük test sayımız 170 bin civarında. Dünyadaki en fazla günlük test sayılarından biri. Mayıs ayı ortasında günlük 300 bin test sayısına çıkacağız. Ancak konu sayılarda değil. Buradaki amaç hastalığın başlarında semptomları göstermeyen hastalara erken teşhis koymak, onları ve çevresini korumak. Halk artan hasta sayısından dolayı endişe ediyor bunu anlayabiliyoruz ancak endişelenmemiz ve düşünmemiz gereken konu ve tehlike ne kadar hastanın olduğu değil ne kadar hastadan haberdar olmadığımızdır" ifadelerini kullandı.

"Karantinadan etaplar halinde çıkacağız"

Karantinanın bitiş sürecine dair açıklama yapan Başkan Putin, "Karantinadan çıkmanın kendine has bir özelliği var ve o da aniden çıkışın mümkün olmaması. Etaplar halinde çok dikkatli bir şekilde adım adım çıkacağız. Karantinadan çıkış ya da gevşetme çok sert kurallara tabi olacaktır. Ülke toprağı çok büyük ve her bölgede durumlar farklı. Genel olarak değil her bölgede o bölgeye özel adımlar atılacak" dedi.

"12 Mayıs'tan itibaren tatil bitiyor"

Normalleşme sürecinin yarından itibaren başlayacağına dikkat çeken Vladimir Putin, "Ülke genelinde tatil günleri yarın sona eriyor ancak virüsle mücadelemiz henüz bitmedi. Vakaların az olduğu yerlerde bile mücadele sürecek. Çünkü başladığımız noktaya geri dönemeyiz ve ikinci bir salgın dalgası olmamalı. 12 Mayıs'tan itibaren karantina süreci tamamen bitene kadar önlemler sürecek. Hükümet yetkilileri karantina kurallarının uygulanıp uygulanmadığını takip edecek" dedi.

Başkan, toplu organizasyonların yasaklılık süresinin devam edeceğini belirterek, "Kronik hastalara ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlığına dikkat edeceğiz. Yaşlı vatandaşlarımıza sesleniyorum. Sürekli evde olmanın zor olduğunu anlıyorum canlarım benim. Biraz daha sabretmeniz gerekecek. Bunlar boş sözler değil burada hayati sorunlar söz konusu. Kısıtlamalar devam edecek çünkü sizler için endişeleniyoruz. Tehlikenin size ulaşmaması ve hızlıca geçip gitmesi için her şeyi yapıyoruz" dedi.

"Bir milyon 400 bin kişi işsiz kaldı"

Ülkedeki işverenlere belli şartlar altında ekonomik destek paketi açıklayan Putin, "Korona virüs epidemisi ekonomimizi çok ciddi şekilde vurdu. Birçok kişi işini kaybetti, birçok kişinin maaşları düşürüldü, borçlar arttı. Bu durumda olan vatandaşlarımıza öncelikli olarak yardım edeceğiz. Bu süreçte çocuklu aileler çok etkilendi. Onların gereksinimlerini de maddi destek ile karşılayacağız. Böylelikle 27 milyon civarında çocuk, verilecek olan maddi destekten faydalanmış olacak" ifadelerini kullandı. Başkan, salgın nedeni ile artan işsizlik oranına değinerek, "Sistemin çok önemli bir problemine dikkatinizi çekmek istiyorum. Son resmi rakamlara göre bir milyon 400 bin kişi işini kaybetti. Nisan ayının başına göre iki kat daha fazla. Hükümet yetkililerimizden bu konu üzerinde çalışmalar bekliyorum. Ekonomik destek sağlayacağımız şirketlere yapılacak yardımlar, işyerlerinde çalışan işçilerin işlerini garantiye alacak ve istihdam korunacaktır. Böylelikle ekonomide normale dönüş başlayacaktır" dedi.

"Zor dönemlerden geçiyoruz"

Putin, ülkece zor bir dönemden geçildiğine vurgu yaparak, "Zor dönemlerde zor kararlar alıyoruz. Zamanında ve profesyonel olarak bunları uygulamaya koyacağız. Tüm hükümet yetkililerimize sesleniyorum. Açıklanan ekonomik destek paketlerinden vatandaşımız sonuna kadar faydalanmalıdır. Bu konunun şahsi sorumluluğu sizin üzerinizde. Son ihtiyaç sahibine ulaşana kadar görevimizi tamamlamış olmayacağız. Nisan ayında sağlık personellerine ödenmesi gereken ikramiyelerden hepsi yerine ulaşmamış. Hükümet yetkililerimizden 15 Mayıs'a kadar bunu çözmelerini istiyorum. Bu konunun bizzat takipçisi olacağım. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Çalışma günleriniz tekrar başlıyor ve yavaş yavaş karantina sürecinin bitimine doğru gideceğiz. Anlayışla karşılayacağınızdan eminim. Sabrınızın tükendiğini biliyorum ancak virüs kapıp hastalanmak daha kötü. Vatandaşlarımızın sağlığını koruma yolunu seçtik. Çok şey başardık ve yaptık" ifadelerini kullanarak, konuşmasını sona erdirdi.

Rusya'da toplam korona virüs vaka sayısı 221 bin 344'e, toplam can kaybı ise 2 bin 9'a yükseldi.

- Rusya Devlet Başkanı Putin: 12 Mayıs'tan itibaren tatil bitiyor - Karantinadan etaplar halinde...

Vladimir Putin, Hükümet, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 09:38 Kaynak: İHA


Son Dakika

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü Milyoner'de yarışmacıya ter döktüren soru! Bütün jokerlerini kullandı Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile andı 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddeti Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddeti         
22:00
Son Dakika: Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler yapılacak Son Dakika: Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler yapılacak         
21:51
Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar         
21:36
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı         
21:24
Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda         
21:22
İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek         
21:15
Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den daha az olacak Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den daha az olacak         
21:05
Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor         
20:57
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi         
20:33
2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu 2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu         
20:12
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor         
20:08
Bahçeli'den Akşener'in Bahçeli'den Akşener'in "memleket masası" teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir         
20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu         
20:04
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu         
19:41
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi         
19:32
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
19:28
Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı         
19:17
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız         
19:11
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca sürprizi CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca sürprizi         
19:10
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
18:54
"Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı" iddialarına yanıt geldi         
18:54
DEİK Norveç İş Konseyi Başkanı'ndan gemi inşacılara müjdeli haber DEİK Norveç İş Konseyi Başkanı'ndan gemi inşacılara müjdeli haber         
18:45
Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
18:38
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü         
18:31
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı         
18:29
İstanbul'da trafik yoğunluğu koronavirüs öncesi döneme geri döndü İstanbul'da trafik yoğunluğu koronavirüs öncesi döneme geri döndü         
18:26
Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi         
18:22
Erkeklerin koronavirüsten daha fazla etkilenmesinin nedeni kandaki bir enzim olabilir Erkeklerin koronavirüsten daha fazla etkilenmesinin nedeni kandaki bir enzim olabilir         
18:17
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz         
18:07
Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2020 22:15:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Rusya Devlet Başkanı Putin: "12 Mayıs'tan itibaren tatil bitiyor"- "Karantinadan etaplar halinde... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]