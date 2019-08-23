Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin füze testine karşı ülkesinin önlem alacağı uyarısında bulundu
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Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin füze testine karşı ülkesinin önlem alacağı uyarısında bulundu

42 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin ABD'nin son füze testine karşı önlem alacağını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin füze testine karşı ülkesinin önlem alacağı uyarısında bulundu, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin ABD'nin son füze testine karşı önlem alacağını açıkladı


Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı orta ölçekli seyir füzesi denemesini değerlendirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:15 
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