Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin füze testine karşı ülkesinin önlem alacağı uyarısında bulundu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin ABD'nin son füze testine karşı önlem alacağını açıkladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin ABD'nin son füze testine karşı önlem alacağını açıkladı
Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı orta ölçekli seyir füzesi denemesini değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:15
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