Rusya Devlet Başkanı Putin: "Aşı piyasasında pazar kavgası var" - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Aşı piyasasında pazar kavgası var"

11.03.2021 17:05
Rusya Devlet Başkanı Putin:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel aşı piyasasının 100 milyar dolar hacme sahip olduğunu belirterek, "Aşı piyasasında pazar kavgası var." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel aşı piyasasının 100 milyar dolar hacme sahip olduğunu belirterek, "Aşı piyasasında pazar kavgası var." dedi.

Putin, Rus yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, küresel ekonominin, geçen yıl yüzde 3,5 küçülerek 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmeyen ekonomik zorluklar yaşattığını söyledi.

Rusya'nın söz konusu zorluklara rağmen para politikasını sıkılaştırmadığına işaret eden Putin, "Mali istikrarın güçlenmesi sayesinde modern tarihte ilk defa kriz zamanında makroekonomik politikayı sıkılaştırmadık." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik etkili tedbirler alındığını belirten Putin, "Bu sonuç, iç talebin eğilimlerinde ve işsizlik oranının kademeli olarak azalmasında görülebilir." ifadesini kullandı.

"Küresel aşı piyasası 100 milyar dolar hacme sahip"

Vladimir Putin, Kovid-19'a karşı küresel aşılama süreçlerine değinirken, aşı piyasasındaki rakiplerin davranışlarını takip ettiklerini aktararak, küresel aşı piyasasının 100 milyar dolar hacme sahip olduğunu bildirdi.

Söz konusu piyasadaki oyuncuların aşılarını öncelikle indirimle sunduklarını aktaran Putin, "Bu aşıların küçük bir kısmını indirimli olarak, diğer her şeyin yalnızca bu üreticiden satın alınması koşuluyla satıyorlar. Aşı piyasasında pazar kavgası var. Ancak yine de temel gıda maddelerinde olduğu gibi aşıda da öncelik Rus vatandaşlarında olmalı." diye konuştu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde varılan yeni üretim kısıntısı anlaşmasını da değerlendiren Putin, şunları kaydetti:

"OPEC+ çerçevesinde son alınan kararların, bize dünya ekonomisinde normale dönüşün sakin ve istikrarlı olacağına inanmamız için sebep verdiğini düşünüyorum. Dahası, Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, üretimin kısmen artırılması noktasında Rusya açısından anlaşmada uygun koşullar yaratılmasını sağladı. Umarım bu noktada ani hareketler olmaz."

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, dolar, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Aşı piyasasında pazar kavgası var' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı Mervenur Polat'ın cansız bedeninin atıldığı pencere görüntülendi Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi
PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti         
21:53
Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti         
21:30
AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu         
21:15
Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi         
20:51
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı         
19:18
Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti         
17:57
60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı         
16:36
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Belhanda ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! Terim, karara tepki gösterdi Belhanda ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! Terim, karara tepki gösterdi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 22:08:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya Devlet Başkanı Putin: "Aşı piyasasında pazar kavgası var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei