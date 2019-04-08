Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin: "Astana Sürecinin Garantörleri Rusya ve Türkiye Olarak Suriye'de...

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Astana Sürecinin Garantörleri Rusya ve Türkiye Olarak Suriye'de...

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Astana sürecinin garantörleri Rusya ve Türkiye olarak Suriye'de gerginliğin düşürülmesi için büyük çaba gösteriyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Putin:
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Astana sürecinin garantörleri Rusya ve Türkiye olarak Suriye'de gerginliğin düşürülmesi için büyük çaba gösteriyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:27 Kaynak: AA

Türkiye, Vladimir Putin, Rusya Federasyonu, Astana, Güncel
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