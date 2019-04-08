Rusya Devlet Başkanı Putin: "Astana Sürecinin Garantörleri Rusya ve Türkiye Olarak Suriye'de...

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Astana sürecinin garantörleri Rusya ve Türkiye olarak Suriye'de gerginliğin düşürülmesi için büyük çaba gösteriyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Astana sürecinin garantörleri Rusya ve Türkiye olarak Suriye'de gerginliğin düşürülmesi için büyük çaba gösteriyoruz"

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