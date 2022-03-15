Rusya Devlet Başkanı Putin, Bahreyn Kralı Al Halife ile görüştü - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Bahreyn Kralı Al Halife ile görüştü

15.03.2022 16:40
Rusya Devlet Başkanı Putin, Bahreyn Kralı Al Halife ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ile görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin'in Kral Al Halife ile yaptığı telefon görüşmesinde siyasi, ticari ve ekonomik alanlarda Rusya-Bahreyn iş birliği ile ilgili güncel konular müzakere edildi.

Bahreyn'de Rus Kovid-19 aşılarının başarılı bir şekilde kullanılması da dahil olmak üzere, koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla mücadelede iş birliğine dikkat çekildi.

Rusya ile Bahreyn arasındaki dostane ilişkilerin daha ileri düzeyde geliştirilmesi için karşılıklı eğilimin vurgulandığı görüşmede, Putin, Ukrayna meselesi ile ilgili olarak Rusya'nın pozisyonları ve yürütülen müzakereleri anlattı.

Görüşmede temasların devam etmesine karar verildi.

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Vladimir Putin, Bahreyn, Halife, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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