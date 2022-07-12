Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in de bu görev için mevcut Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'un adaylığını Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın onayına sunduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya Devlet Başkanı Putin, başbakan yardımcısı sayısını artırma yönünde karar imzaladı - Son Dakika

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