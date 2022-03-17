Rusya Devlet Başkanı Putin: "Batı yaptırımları Kırım ekonomisinin gelişimini etkiliyor" - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ın sosyoekonomik gelişimiyle ilgili düzenlenen toplantıda, "Batı yaptırımları Kırım ekonomisinin gelişimini etkiliyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ın Rusya'ya katılımının yıldönümünde yarımadanın yerel yöneticileri ile bir toplantı düzenledi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Putin, Ukrayna konusuna doğrudan değinmezken ülkesine uygulanan yaptırımların nedenlerinden bahsetti. Kırım'ın bu yaptırımlardan olumsuz yönde etkilendiğinin altını çizen Putin, "Elbette ki Batı'nın yaptırımları Kırım ekonomisinin gelişimini etkiliyor. Bildiğiniz gibi Batı tarafından Ukrayna operasyonlarından sonra bir dizi yeni yaptırım paketi geldi. Dün sosyo-ekonomik destek önlemleri toplantısında Rusya'ya uygulanan kısıtlamaların elbette çok sorun oluşturduğunu ama aynı zamanda yeni fırsatlar da doğurduğunu söylemiştim" dedi.

Putin, Kırım'ın Rusya'ya katılımıyla ilgili 2014'teki süreci hatırlatarak, "2014 yılının Şubat - Mart aylarının sonlarına doğru Kırım sakinlerinin cesaret göstererek vatanseverlik sergilediklerini, Kiev'de darbe planlayan Neo-nazilerin ve radikallerin önünde durduklarını hepimiz hatırlıyoruz. Kırım ve Sivastopol'de insanlar yılmadılar, birleştiler ve kazandılar. Rusya ile birlikte olmak için özgür tercihlerini yaptılar. Geçen yıllar bu tercihin ne kadar doğru bir seçim olduğunu kanıtladı. Bugün Donbass'ta neler olup bittiğine baktığımızda her şey hemen netleşiyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Putin, Kırım'ın Rusya'ya entegrasyonu için yapılan yatırımlar ve ekonomik programlarla ilgili bilgi verirken, Kırım için belirlenen 2025 yılına kadarki sosyo-ekonomik programın süresinin 2030 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Toplantı, Kırım'ın yerel yöneticilerinin sunumlarıyla sona erdi.

(Erhan Altıparmak-İHA)