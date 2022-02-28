Rusya Devlet Başkanı Putin: "Batılı 'yalan imparatorluğu' ülkemizle ilgili bunu gerçekleştirmeye çalışıyor" - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Batılı 'yalan imparatorluğu' ülkemizle ilgili bunu gerçekleştirmeye çalışıyor"

28.02.2022 16:16
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Batılı 'yalan imparatorluğu' ülkemizle ilgili bunu gerçekleştirmeye çalışıyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya gerçekleştirdikleri operasyon nedeniyle kötüye giden Rus ekonomisini değerlendirmek için hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, "Konuşmamda söylediğim gibi, batılı 'yalan imparatorluğu' ülkemizle ilgili bunu gerçekleştirmeye çalışıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya gerçekleştirdikleri operasyon nedeniyle kötüye giden Rus ekonomisini değerlendirmek için hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, "Konuşmamda söylediğim gibi, batılı 'yalan imparatorluğu' ülkemizle ilgili bunu gerçekleştirmeye çalışıyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından başta batılı ülkeler olmak üzere birçok dünya ülkesi Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlayınca, Rus ekonomisinde büyük bir kriz baş gösterdi. Ülkedeki kötü ekonomik gidişat üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet kurmaylarıyla ve büyük Rus şirketlerinin yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı'ndaki toplantıya Başbakan Mihail Mişustin, Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Sberbank CEO'su German Gref ve diğer hükümet temsilcilerinin yanı sıra büyük ekonomi kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasında söz alan Putin, "Sizi ekonomi ve finansla ilgili konular hakkında konuşmaya davet ettim. Sizlerden önce Başbakan Mişustin ile şu sözde yaptırımları görüştük. Konuşmamda da söylediğim gibi, batılı 'yalan imparatorluğu' ülkemizle ilgili bunu gerçekleştirmeye çalışıyor" dedi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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Kaynak: İHA

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