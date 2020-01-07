Rusya Devlet Başkanı Putin Beşiktaş'ta kalacağı otele yerleşti - Son Dakika

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Rusya Devlet Başkanı Putin Beşiktaş'ta kalacağı otele yerleşti
6 saat önce
İdris TİFTİKCİ/ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:25 Kaynak: DHA
İdris TİFTİKCİ/ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere İstanbul'a geldi. Putin Beşiktaş'ta bulunan bir otele yerleşti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'deki temaslarının ardından saat 21.00 sıralarında İstanbul'a geldi. Yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak olan Vladimir Putin, Beşiktaş'ta bulunan bir otele yerleşti.
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