Rusya devlet başkanı putin beşiktaş'ta kalacağı otele yerleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya devlet başkanı putin beşiktaş'ta kalacağı otele yerleşti - Son Dakika

Rusya devlet başkanı putin beşiktaş'ta kalacağı otele yerleşti

6 saat önce

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN BEŞİKTAŞ'TA KALACAĞI OTELE YERLEŞTİİdris TİFTİKCİ/ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere İstanbul'a geldi.

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN BEŞİKTAŞ'TA KALACAĞI OTELE YERLEŞTİ

İdris TİFTİKCİ/ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere İstanbul'a geldi. Putin Beşiktaş'ta bulunan bir otele yerleşti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'deki temaslarının ardından saat 21.00 sıralarında İstanbul'a geldi. Yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak olan Vladimir Putin, Beşiktaş'ta bulunan bir otele yerleşti.

Rusya devlet başkanı putin beşiktaş'ta kalacağı otele yerleşti

Vladimir Putin, İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arda Turan'ın, Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi
Sabiha Gökçen'de kaza sonrası 'ilk uçuş saati' üçüncü kez ertelendi Beşiktaş'tan son dakika Arda Turan açıklaması! İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti

Son Dakika Haberleri
04:39 Ayn el-esad üssünün vurulma anı kamerada - Son Dakika
04:36 Ayn el-Esad üssünün vurulma anı kamerada - Son Dakika
04:26 PİSTTEN ÇIKAN UÇAK KURTARILARAK HANGARA ÇEKİLDİ - Son Dakika
04:24 İran, ırak'taki abd askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi-2 - Son Dakika
04:22 Flash! - Son Dakika
00:15 İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Son Dakika
22:53 İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 04:48:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya devlet başkanı putin beşiktaş'ta kalacağı otele yerleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]