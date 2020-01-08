Rusya Devlet Başkanı Putin: "Bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve... - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve...

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve Rusya ise bambaşka eğilim sergiliyor"

Rusya Devlet Başkanı Putin:

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve Rusya ise bambaşka eğilim sergiliyor"

Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:50 Kaynak: AA
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