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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve...
6 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve Rusya ise bambaşka eğilim sergiliyor"
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:50 Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve Rusya ise bambaşka eğilim sergiliyor"
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