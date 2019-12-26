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Rusya Devlet Başkanı Putin, Buz Hokeyi Gece Ligi'nde takımını zafere taşıdı
6 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Buz Hokeyi Gece Ligi"nde takımını zafere taşıdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Buz Hokeyi Gece Ligi"nde takımını zafere taşıdı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:36
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