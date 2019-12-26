Rusya Devlet Başkanı Putin, Buz Hokeyi Gece Ligi'nde takımını zafere taşıdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin, Buz Hokeyi Gece Ligi'nde takımını zafere taşıdı - Son Dakika Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin, Buz Hokeyi Gece Ligi'nde takımını zafere taşıdı

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Buz Hokeyi Gece Ligi"nde takımını zafere taşıdı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Buz Hokeyi Gece Ligi"nde takımını zafere taşıdı.View on euronews

Rusya Devlet Başkanı Putin, Buz Hokeyi Gece Ligi'nde takımını zafere taşıdı

Vladimir Putin, Moskova, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:36 
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