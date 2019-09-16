Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin, Çankaya Köşkü'nde
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Çankaya Köşkü'nde

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çankaya Köşkü'ndeANKARA - Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde yapılacak.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çankaya Köşkü'nde

ANKARA - Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde yapılacak.

Zirve öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çankaya Köşkü'ne gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köşk girişinde Putin'i karşıladı. İki Lider, ikili görüşmeye başladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çankaya Köşkü'nde

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Çankaya Köşkü, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:41 Kaynak: İHA
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