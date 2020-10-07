Rusya Devlet Başkanı Putin: "Çatışmalar, Ermenistan toprağında yapılmıyor" - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Çatışmalar, Ermenistan toprağında yapılmıyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ'da yaşananlardan ötürü endişe duyduklarını ifade ederek "Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var. Fakat çatışmalar, Ermenistan topraklarında yapılmıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ'da yaşananlardan ötürü endişe duyduklarını ifade ederek "Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var. Fakat çatışmalar, Ermenistan topraklarında yapılmıyor." dedi.

Putin, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e açıklamalarda bulunarak Ermenistan saldırıları nedeniyle Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde başlayan çatışmalara dair değerlendirmeler yaptı.

Karabağ'da yaşananların "trajedi" olduğunu savunan Putin, "Çok endişeliyiz çünkü Azerbaycan, Ermenistan ve Dağlık Karabağ, buralarda yaşayan tüm insanlar bize yabancı değiller. Rusya'da yaklaşık 2 milyon Azerbaycanlı ve bundan daha fazla da Ermeni yaşıyor. Çok sayıda Rus vatandaşı, bu ülkelerle dostane ve akrabalık ilişkileri sürdürüyor. Bu elbette büyük bir trajedi. İnsanlar ölüyor. İki taraftan da büyük kayıplar var." ifadelerini kullandı.

Çatışmaların yakın zamanda sona ereceğini umduklarını belirten Putin, "Mümkün olan en kısa zamanda ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Ermenistan'ın KGAÖ üyesi olduğunu anımsatan Putin, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma çerçevesinde Ermenistan'a karşı belirli sorumluluklarımız var. Bu çatışmalar, Ermenistan toprağında yapılmıyor. Rusya anlaşma çerçevesinde sorumluluklarını her zaman yerine getirir. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la sürekli temas halindeyim. Rusya'nın müttefik olarak sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda bir soru işareti yok."

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ermenistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 11:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Çatışmalar, Ermenistan toprağında yapılmıyor' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Karnı acıkan bir kedi, girdiği fırının poğaça tezgahında yakalandı Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var, müttefik olarak gerekeni yerine getiririz Muslera'nın lisansı çıkınca, Ozornwafor kadronun dışında kalacak Son dakika: Korona nedeniyle izolasyonda olan çalışanlar iş göremezlik ödeneği alacak Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan skandal sözler: Türkiye'nin aktif katılımı olmasaydı bu savaş başlamazdı Dayıları tarafından taciz edilen çocukların babası isyan etti: Bize hayatı zindan eden kişi tutuklansın
Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan 1.300 TL kazanacak Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan 1.300 TL kazanacak         
11:27
Fenerbahçe, Perotti ile maç başı ücrete dayalı anlaştı Fenerbahçe, Perotti ile maç başı ücrete dayalı anlaştı         
11:15
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Evi küle dönen vatandaşın yürek burkan sözleri: Cuma'ya gidecek temiz elbisem kalmadı Evi küle dönen vatandaşın yürek burkan sözleri: Cuma'ya gidecek temiz elbisem kalmadı         
10:08
Swinger operasyonunda yakalanan çiftler, çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yapmış Swinger operasyonunda yakalanan çiftler, çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yapmış         
09:57
Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti         
09:16
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Pınar Altuğ, kötü eleştirilere tepki gösterdi: Edepsiz yorumlara tahammülüm yok Pınar Altuğ, kötü eleştirilere tepki gösterdi: Edepsiz yorumlara tahammülüm yok         
08:32
Denetim için sokağa inen valiyi karşılarında gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı Denetim için sokağa inen valiyi karşılarında gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı         
07:56
MasterChef Türkiye'de tabağını yetiştiremeyen takım kaptanı şefler tarafından azarlanınca gözyaşlarına boğuldu MasterChef Türkiye'de tabağını yetiştiremeyen takım kaptanı şefler tarafından azarlanınca gözyaşlarına boğuldu         
07:24
Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor         
22:52
Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor         
19:48
Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal cenazeye katılamadı, sadece çelenk gönderdi Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal cenazeye katılamadı, sadece çelenk gönderdi         
18:31
Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada         
17:57
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral kimdir? Neden öldü? Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral kimdir? Neden öldü?         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 12:02:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya Devlet Başkanı Putin: "Çatışmalar, Ermenistan toprağında yapılmıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei