Rusya Devlet Başkanı Putin: "Çin, Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de uluslararası rolü...
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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Çin, Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de uluslararası rolü çerçevesinde (G7) böyle bir formatta bulunması uygun olur"
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:52 Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Çin, Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de uluslararası rolü çerçevesinde (G7) böyle bir formatta bulunması uygun olur"
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