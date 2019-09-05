Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin: "Çin, Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de uluslararası rolü...
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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Çin, Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de uluslararası rolü...

2 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Çin, Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de uluslararası rolü çerçevesinde (G7) böyle bir formatta bulunması uygun olur"

Rusya Devlet Başkanı Putin:

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Çin, Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de uluslararası rolü çerçevesinde (G7) böyle bir formatta bulunması uygun olur"

Vladimir Putin, Hindistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:52 Kaynak: AA
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