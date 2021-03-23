Rusya Devlet Başkanı Putin, Covid-19 aşısı oldu - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın başkenti Moskova'da korona virüs (Covid-19) aşısı olduğunu kaydetti.

Dün düzenlediği bir toplantıda korona virüs (Covid-19) aşısı olacağını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, akşam saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da Covid-19 aşısı oldu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada, "Putin, Covid-19'a karşı aşılandı. Kendisini iyi hissediyor" ifadelerini kullandı. Putin'in aşı olmasına rağmen yarın tüm gün boyunca çalışacağını belirten Peskov, Putin'in hangi aşıyı olduğu hakkında bilgi paylaşmadı.

Sözcü Peskov daha önceki bir açıklamasında, Putin'in gün boyunca çalışacağını ve akşam saatlerinde aşı olacağını ifade etmiş, fakat Putin'in Covid-19 aşısını bir klinikte mi yoksa Kremlin Sarayı'nda mı olacağına değinmemişti. Putin ise yaptığı açıklamada, kameralar karşısında aşı olmayacağını ifade etmişti. - MOSKOVA