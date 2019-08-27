Rusya Devlet Başkanı Putin: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde) bölgesel konular arasında...
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Rusya Devlet Başkanı Putin: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde) bölgesel konular arasında hassas konular da var, bunları görüşeceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:00 Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Putin: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde) bölgesel konular arasında hassas konular da var, bunları görüşeceğiz"
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