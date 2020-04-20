Rusya Devlet Başkanı Putin'den Covid-19 açıklaması:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkedeki korona virüs salgınının son durumuna yönelik yaptığı açıklamada, "Salgının zirve noktası hala önümüzde" dedi.



Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyonda fazla kişiye bulaşan ve 160 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) salgınını karşı Rusya'nın mücadelesi sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki korona virüs salgınına yönelik yetkililerle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Salgının devam ettiğini belirterek henüz zirve noktasına ulaşmadıklarını ifade eden Putin, "Durum hala zor ve maalesef salgının yayılımı devam ediyor. Korona virüs bulaşan kişi sayısı artıyor" ifadelerini kullandı. Rus lider, salgının sadece Moskova'da değil, ülkenin diğer bölgelerine de büyüdüğünü belirtti. Putin, "Önleyici tedbirler nedeniyle bu süreci yavaşlatmayı başardık ancak ne yazık ki salgın 85 bölgeye bulaştı" şeklinde konuştu.



Putin ülkede yayılan korona virüs salgınında zirve noktasına henüz ulaşılmadığını belirterek, "Uzmanların da dediği gibi salgının zirve noktası hala önümüzde" diye konuştu. Salgında plato adı verilen geçiş sürecinin kısaltılması için gerekenlerin yapılmasını vurgulayan Rusya Devlet Başkanı Putin, "En fazla sayıda vaka kaydedildiğinde plato sürecinin geçiş süresinin azaltılması için her şeyi yapmak gerekiyor" dedi.



"Tatil haftaları, karantina kısıtlamaları, izolasyon kuralları ve alınan diğer önlemler sayesinde biraz zaman kazanmayı başardık" diyen Rus lider Putin, "Salgının yayılmasını yavaşlatmayı ve sağlık sistemimizi yeniden yapılandırmayı başardık. Elbette ekonomiyi durdurmak imkansız ancak salgının istihdam ve insanların gelirleri üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmenin gerekli olduğunu akılda tutarak dikkatli olacağız" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA