Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sularında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajı yolladı.
Putin taziye mesajında Türkiye ile teröre karşı iş birliğine hazır olduklarını belirtti. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre ise, Putin, mesajında, İstanbul'da meydana gelen trajik terör saldırısı nedeniyle taziyelerini sundu.
Kurbanların aileleri ve yakınlarına da desteklerini vurgulayan Putin, "Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Terörün her çeşidi ve yapısıyla mücadelede, Türk ortaklarımızla mümkün olduğu kadar yakın iş birliğine hazır olduğumuzu yeniden teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Rusya lideri Putin, İstanbul'daki saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı yolladı - Son Dakika