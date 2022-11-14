Rusya lideri Putin, İstanbul'daki saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı yolladı - Son Dakika
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Rusya lideri Putin, İstanbul'daki saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı yolladı

14.11.2022 11:50

İstanbul İstiklal'deki saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile teröre karşı işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sularında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajı yolladı.

"TERÖRE KARŞI İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Putin taziye mesajında Türkiye ile teröre karşı iş birliğine hazır olduklarını belirtti. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre ise, Putin, mesajında, İstanbul'da meydana gelen trajik terör saldırısı nedeniyle taziyelerini sundu.

"YARALANANLARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Kurbanların aileleri ve yakınlarına da desteklerini vurgulayan Putin, "Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Terörün her çeşidi ve yapısıyla mücadelede, Türk ortaklarımızla mümkün olduğu kadar yakın iş birliğine hazır olduğumuzu yeniden teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Vladimir Putin, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya lideri Putin, İstanbul'daki saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı yolladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya lideri Putin, İstanbul'daki saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı yolladı - Son Dakika
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