Rusya Devlet Başkanı Putin'den koronavirüs değerlendirmesi - Son Dakika

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Rusya Devlet Başkanı Putin'den koronavirüs değerlendirmesi
6 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs ile mücadelede gelinen nokta ve önümüzdeki dönem planlamasıyla ilgili toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs ile mücadelede gelinen nokta ve önümüzdeki dönem planlamasıyla ilgili toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 08:56 Kaynak: AA
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