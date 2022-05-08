Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna halkına 9 Mayıs Zafer Bayramı tebriği - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna halkına 9 Mayıs Zafer Bayramı tebriği

08.05.2022 16:28
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna halkına 9 Mayıs Zafer Bayramı tebriği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesi nedeniyle kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı için Ukrayna halkına gönderdiği mesajda, Nazizm'in rövanşının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesi nedeniyle kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı için Ukrayna halkına gönderdiği mesajda, Nazizm'in rövanşının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferinin 77. yıl dönümü vesilesiyle Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan'ın yanı sıra sözde Abhazya, Güney Osetya, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti lider ve vatandaşlarına tebrik mesajları gönderdi.

Putin, Ukrayna ve Gürcistan vatandaşlarını ayrıca kutladı.

Kutlamada sayısız fedakarlık ve zorluklar pahasına Nazizm'i yok eden askerlere ve cephe gerisinde çalışanlara şükran ve saygılarını sunan Putin, "Bugün ortak görev, farklı ülkelerden insanlara bu kadar çok acı getiren Nazizm'in yeniden canlanmasına engel olmaktır. Savaş yıllarının olayları, ortak manevi değerler, kardeşlik ve dostluk gelenekleri hakkındaki gerçeği gelecek nesillere aktarmak ve korumak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna halkı ve Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın gazilerine yönelik mesajında, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda mağlup olanların ideolojik mirasçılarının rövanşının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

YORUMLAR
500
Kremlin uzay ajansı başkanı Rogozin: Olası bir nükleer savaşta tüm NATO ülkelerini yarım saat içinde yok ederiz Kremlin uzay ajansı başkanı Rogozin: Olası bir nükleer savaşta tüm NATO ülkelerini yarım saat içinde yok ederiz Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Putin, savaşın kaderini etkileyecek açıklamayı yarın yapacak Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Putin, savaşın kaderini etkileyecek açıklamayı yarın yapacak

Vladimir Putin, 30 Ağustos, Ukrayna, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna halkına 9 Mayıs Zafer Bayramı tebriği - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu net tarihi verdi: Şampiyonluk kupamıza 15 Mayıs'ta kavuşacağız
16:06 Ağıla giren kurt sürüsü 200'e yakın küçükbaş hayvanı öldürdü
16:03 Memur-Sen'den yoksulluk araştırması: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 263 lira, yoksulluk sınırı ise 14 bin 534 lira
16:01 AK Partili belediye başkanından "alkol" açıklaması: Özgür bir ülkede yaşıyoruz
15:52 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Suriyelilerin ülkelerine dönüş projesi masaya yatırılacak
14:39 Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
15:02 Koyun yüklü kamyonet kaza yaptı: 18 koyun telef oldu
14:59 Mehmetçik'i bomba yüklü maket uçakla vurmaya çalışan terör örgütü PKK'ya geçit verilmedi
14:48 Şeyma Subaşı'ndan olay yaratan hareket! Bikinisinin altını hafifçe indirdi
14:45 Karısının boşanmak istemesine sinirlenince kezzapla kendine zarar vermek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 16:35:01. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna halkına 9 Mayıs Zafer Bayramı tebriği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement