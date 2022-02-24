Rusya Devlet Başkanı Putin, Donbas'a özel askeri operasyon kararı aldı - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Donbas'a özel askeri operasyon kararı aldı

24.02.2022 06:45
Rusya Devlet Başkanı Putin, Donbas'a özel askeri operasyon kararı aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi.

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını vurgulayan Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti.

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Son dakika! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Son dakika! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Son dakika: Ukrayna'daki ayrılıkçı liderler, Putin'den yardım istedi! Rus tankları Donbas'a girdi Son dakika: Ukrayna'daki ayrılıkçı liderler, Putin'den yardım istedi! Rus tankları Donbas'a girdi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin, Donbas'a özel askeri operasyon kararı aldı - Son Dakika


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