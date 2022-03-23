Rusya Devlet Başkanı Putin: "Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz"

23.03.2022 18:14

- Rusya Devlet Başkanı Putin: "Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hükümet üyeleri ile yaptığı toplantıda, "Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" dedi.

- Rusya Devlet Başkanı Putin: "Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz"

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hükümet üyeleri ile yaptığı toplantıda, "Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" dedi.

Ukrayna'ya başlattıkları askeri operasyonların ardından Rusya'ya karşı Batılı ülkeler tarafından alınan yaptırım kararlarına misilleme yapmaya devam eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümeti ile bir araya geldi. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in de katıldığı toplantıda doğal gaz satışı ile ilgili yeni kararını açıklayan Putin, "Dost olmayan ülkelere gaz satarken Rus rublesi kullanımına geçmeyi planlıyoruz. Yapılacak değişiklik sadece ödemede kullanılacak para birimine ilişkin olacak. Sözleşmelerde öngörülen miktarda doğal gaz sağlamaya devam edeceğiz. Gazprom'a ödemede kullanılacak para birimi konusunda sözleşmelerde değişikliği yapması için talimat verilecek. Merkez Bankası ve hükümet bu operasyonların rubleye döndürülmesi konusunda çözümleri bir hafta içinde ortaya koyacaklar. Kolektif Batı, Rus rezervlerini dondurarak Rusya'yı temerrüde düşürdü ve para birimlerinin güvenilirliğine bir çizgi çekti" dedi.

"Yaptırım kararları etkili olmayacak"

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ABD ve İngiltere'nin, Rus petrol ve gazının alımına yönelik koyduğu yasağın ülkesinde etkisinin çok az olduğunu söyledi. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ise "ABD'ye gelince, toplam petrol ihracatımızın yüzde 3'ünü ve petrol ürünlerinin yüzde 7'sini oraya sağladık" diyerek kendilerine yönelik alınan yaptırım kararlarının etkili olmayacağını savundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin: Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz
Rusya Devlet Başkanı Putin: Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz
Rusya Devlet Başkanı Putin: Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz

YORUMLAR
500
Rusya'dan doğal gaz açıklaması geldi: Düşman ülkelere ruble ile satış yapacağız Rusya'dan doğal gaz açıklaması geldi: Düşman ülkelere ruble ile satış yapacağız Rusya 'dost olmayan' ülkelere doğal gazı rubleyle satacak Rusya 'dost olmayan' ülkelere doğal gazı rubleyle satacak Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz' Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz'

Vladimir Putin, Doğalgaz, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
18:14 Hem suçlu hem güçlü! İş arkadaşına cinsel içerikli mesajlar atan öğretmen, kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı
18:12 Taksi ücretlerinde yeni düzenleme! İzmir'de taksi açılış ücreti 4,50 TL'den 6 TL'ye çıkarıldı
18:07 5 aydır aranan dedesinin evine gizlice girdiğini itiraf etti! Müge Anlı sinirden deliye döndü
18:04 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday oldu
17:54 Arkadaşlarının evinde kaldılar! Ev sahibi kocasının yanında uyuyan kadına cinsel istismarda bulundu
17:50 Bıraktığı intihar notu sonrası her yerde aranan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni gölde bulundu
17:46 Toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebi reddedildi! Murat Ongun karara tepki gösterdi: Amaç İBB'yi batırmak
17:24 Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı
17:21 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rusya ve Belarus'a Western Union üzerinden para transferi yapılamayacak
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 18:29:07. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin: "Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement