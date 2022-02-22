Üye Girişi
Rusya Devlet Başkanı Putin'e tepkiler büyüyor! - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin'e tepkiler büyüyor!

22.02.2022 12:52
Rusya Devlet Başkanı Putin'e tepkiler büyüyor!

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk bölgelerini bağımsız olarak tanıma kararını kınadı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk bölgelerini bağımsız olarak tanıma kararını kınadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini bağımsızlığını tanımasının ardından AB'den kınama geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yapılan ortak açıklamada, Rusya'nın almış olduğu karar için, "Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna hükümetinin kontrolü dışındaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsız varlıklar olarak tanınmasına yönelik aldığı kararı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu adım, Minsk anlaşmalarının yanı sıra uluslararası hukukun da açık bir ihlalidir. Birlik, bu yasa dışı eyleme karışanlara, yaptırımlarla karşılık verecektir. Birlik, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yinelemektedir" ifadeleri kullanıldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell de sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir mesaj yayınlayarak, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Donetsk ve Luhansk bölgelerine barışı koruma misyonu emri veren kararnameleri, Ukrayna'ya karşı başka bir açık saldırganlık ve toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlalidir. BM Güvenlik Konseyi bir an önce toplanmalı" dedi.

(Mustafa Ulusoy/ İHA)

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanlığı'ndan Putin'in bağımsızlık hamlesine tepki: Rusya'nın kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan Putin'in bağımsızlık hamlesine tepki: Rusya'nın kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz Putin'in Donbas bölgesini tanıma kararı almasının ardından tepkiler arka arkaya geldi Putin'in Donbas bölgesini tanıma kararı almasının ardından tepkiler arka arkaya geldi Rusya Devlet Başkanı Putin'e tepkiler büyüyor! Rusya Devlet Başkanı Putin'e tepkiler büyüyor!

Avrupa Birliği, Vladimir Putin, Donetsk, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin'e tepkiler büyüyor! - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:34 Onur Buldu'dan eşi Duygu Kozoğlu'na romantik doğum günü kutlaması: Sarı fırtınam!
12:31 Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısı Gülşen'e ait
12:13 İYİ Parti ilçe başkanı alacak verecek davasında bıçaklanarak öldürüldü! Katili Uşak'ta yakalandı
12:10 Savaşa bir kala, Rus askerleri Donetsk ve Luhansk'ta! Ukraynalı milletvekili: Tanrım lütfen bu savaşa izin verme!
12:07 Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü
12:04 Onun hayatını apartman boşluğunda söylediği şarkılar değiştirdi!
11:55 Devlet Bahçeli İmamoğlu için: Bizim bilmediğimiz bir görevi varsa söyleyin
11:46 Tarkan'ın "Geççek" şarkısına Devlet Bahçeli'den şaşırtan yorum: Elbet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, dertler bitecektir
11:44 Rusya-Ukrayna kriziyle kripto parada 100 milyar dolar buhar oldu
11:32 Kadın cinayetleri için "idam" isteyen Bahçeli'den enteresan hareket: 6'yı ters çevirince 9'u görürüz! O 9 ışıktır!
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 12:59:20. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin'e tepkiler büyüyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement