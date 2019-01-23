Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin: "(Erdoğan İle) Sık Sık Görüşmelerimizin Sonucunu Alıyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Putin: "(Erdoğan İle) Sık Sık Görüşmelerimizin Sonucunu Alıyoruz"

9 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Putin: "(Erdoğan ile) sık sık görüşmelerimizin sonucunu alıyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Putin:
Rusya Devlet Başkanı Putin: "(Erdoğan ile) sık sık görüşmelerimizin sonucunu alıyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:47 Kaynak: AA

Vladimir Putin, Güncel
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