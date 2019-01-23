Rusya Devlet Başkanı Putin: "(Erdoğan İle) Sık Sık Görüşmelerimizin Sonucunu Alıyoruz"
9 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Putin: "(Erdoğan ile) sık sık görüşmelerimizin sonucunu alıyoruz"
Rusya Devlet Başkanı Putin: "(Erdoğan ile) sık sık görüşmelerimizin sonucunu alıyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:47 Kaynak: AA
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