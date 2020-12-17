Rusya Devlet Başkanı Putin: Erdoğan özü sözü birdir - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin: Erdoğan özü sözü birdir

17.12.2020 18:38
Rusya Devlet Başkanı Putin: Erdoğan özü sözü birdir, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Putin, yılsonu toplantısında Kovid-19 sürecinden, Joe Biden dönemi ABD ilişkilerine kadar bir çok konuda değerlendirmelerde buludu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, yılsonu toplantısında Kovid-19 sürecinden, Joe Biden dönemi ABD ilişkilerine kadar bir çok konuda değerlendirmelerde buludu. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı konularda farklı görüşlere sahip olduklarını belirterek, "Erdoğan sözünde duran adamdır, özü sözü birdir" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl geleneksel olarak düzenlediği yıllık değerlendirme toplantısında ülkenin dört bir yanından gazeteciler ve vatandaşların sorularını Novo-Ogaryovo'daki konutundan yanıtladı.

"ERDOĞAN ÖZÜ, SÖZÜ BİRDİR""Tüm liderlerin hedefi, kendi ülkelerin sorunlarını farklı yöntemlerle çözmektir. İyi ve kötü lider yok." diyen Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı konularda görüşlerin uyuşmadığını ifade eden Putin, "Bazen görüşlerimiz zıt olabiliyor, ancak Erdoğan sözünde duran adamdır, özü sözü birdir. Erdoğan, ülkesi için bir şey uygun olduğunda sonuna kadar gider. Bu, tahmin edilebilirlik unsurudur. Bu, karşında kimin olduğunu anlamak için önemlidir" diye konuştu.RUS AŞISINDA YAN ETKİYE RASTLANMADI Koronavirüs salgınıyla ilgili Rusya'nın tedbirleri hakkında bilgi veren Putin, salgın sürecinde 40 adet koronavirüs merkezi inşa ettiklerini belirtti. Koronavirüs testi konusunda açıklama yapan Putin, "Rusya, COVID testi konusunda dünyanın ilk üç ülkesinden biridir. Rusya, Gamaleya Ulusal Araştırma Merkezi'nde ve Novosibirsk merkezli Vektor Merkezi'nde oluşturulan aşı veya aşıları yaratan ve üreten dünyadaki ilk ülkedir. Bunlar iyi aşılardır, pek çok kez söylediğim gibi, güvenli ve etkilidir: uzmanlara göre etkinlik oranları yüzde 95'in üzerinde, yüzde 96 veya 97'ye yaklaşıyor ve tek bir ciddi yan etki vakası bildirilmedi" ifadesini kullandı.RUSYA ASTRAZENECA İLE ANLAŞACAKKoronavirüs aşısı geliştiren AstraZeneca ile anlaşma imzalamaya hazırlandıklarını açıklayan Putin, 2021 parlamento seçimlerinde geçen yıllardan farklılıklar olacağını söyledi. Putin parlamento değişiklikleri hakkında "Parlamentonun artık Rusya Federasyonu Hükümeti'nin kurulması da dahil olmak üzere birçok alanda daha fazla yetkiye sahip olduğu anlamına geliyor. Biliyorsunuz, bunu bir kez daha tekrarlamak isterim, Devlet Duması artık sadece Başbakanla ilgili değil, kabine bakanları ve başbakan yardımcıları için de son kararı veriyor" dedi.  EN KISA SÜREDE AŞI OLACAKKoronavirüs aşısının kimlere uygulanacağı konusunda açıklama yapan Putin, Rus uzmanların aşı konusunda "yaş" önceliği yaptığını belirterek "Aşılar henüz benim gibi kişilere ulaşmadı. Bir kez daha tekrar ediyorum, bu anlamda çok saygılı biriyim, uzmanlarımızın tavsiyelerini dinliyorum ve bu nedenle uzmanların dediği gibi şu ana kadar bu aşıyı tedarik etmedim. Ama kesinlikle mümkün olan en kısa sürede yapacağım" ifadelerini kullandı.MUHALİF LİDER NAVALNİ'NİN ZEHİRLENME İDDİASIPutin, basın toplantısında Almanya'da tıbbi tedavi gören Alexei Navalni için " Berlin'deki bir hastanede bulunan hasta ABD istihbarat kurumlarının desteğine sahip. Eğer öyleyse, bu ilginç bir gerçektir ve istihbarat kurumları ona göz kulak olmalıdır. Ama bu onu zehirlemek için bir sebep değil, neden birisi bunu yapsın" açıklamalarını yaptı.JOE BİDEN TECRÜBELİ

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden hakkında da açıklamalar yapan Putin, "Yeni seçilen ABD başkanının neler olup bittiğini anlayacağını varsayıyoruz - hem iç hem de dış politikada tecrübesi olan bir kişi. Ortaya çıkan tüm sorunların veya en azından bir kısmının yeni yönetimde çözülmesini bekliyoruz" dedi.


Rusya Devlet Başkanı Putin: Erdoğan özü sözü birdir
Rusya Devlet Başkanı Putin: Erdoğan özü sözü birdir
Rusya Devlet Başkanı Putin: Erdoğan özü sözü birdir
Rusya Devlet Başkanı Putin: Erdoğan özü sözü birdir
Rusya Devlet Başkanı Putin: Erdoğan özü sözü birdir

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin: Erdoğan özü sözü birdir - Son Dakika


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