Rusya Devlet Başkanı Putin: "Erdoğan ve Ruhani ile İdlib 'de gerginliğin azaltılması için adımlar atılması konusunda mutabık kaldık."

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Putin ve Ruhani üçlü Suriye zirvesi için Ankara'da: Gündemin ilk maddesi bir kez daha İdlib