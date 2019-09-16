Rusya Devlet Başkanı Putin: "Erdoğan ve Ruhani ile İdlib'de gerginliğin azaltılması için adımlar...
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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Erdoğan ve Ruhani ile İdlib'de gerginliğin azaltılması için adımlar atılması konusunda mutabık kaldık.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:32 Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Erdoğan ve Ruhani ile İdlib'de gerginliğin azaltılması için adımlar atılması konusunda mutabık kaldık."
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