Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin: "Erdoğan ve Ruhani ile İdlib'de gerginliğin azaltılması için adımlar...
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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Erdoğan ve Ruhani ile İdlib'de gerginliğin azaltılması için adımlar...

34 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Erdoğan ve Ruhani ile İdlib'de gerginliğin azaltılması için adımlar atılması konusunda mutabık kaldık.

Rusya Devlet Başkanı Putin:

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Erdoğan ve Ruhani ile İdlib'de gerginliğin azaltılması için adımlar atılması konusunda mutabık kaldık."

Vladimir Putin, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:32 Kaynak: AA
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