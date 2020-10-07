- Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan'a tüm kapıları kapattı - Son Dakika

- Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan'a tüm kapıları kapattı

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 kanalına verdiği röportajda Ermenistan- Azerbaycan çatışmasına ilişkin Ermenistan'a karşı sorumluluklarının bulunduğunu söyledikten sonra ancak savaşın Ermenistan topraklarında gerçekleşmediğini söyledi.

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ topraklarından Azerbaycan topraklarına saldırmasıyla başlayan Güney Kafkasya geriliminin kritik ülkelerinden Rusya bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor. Rusya'dan sık sık ateşkes çağrıları gelirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Devlet Kanalı Rossiya 1'den Pavel Zurabin'a röportaj verdi. Putin bugün doğum günü olması ve 68 yıllık yaşamındaki siyasi geçmişiyle ilgili önemli detaylara da yer verirken en çok dünyada ve Sovyetler Birliği bloğundan ayrılan ülkelerdeki karmaşalara değindi. Kırgızistan'da yaşanan siyasi gerilim ve sokak olaylarına değinen Putin, "Geçtiğimiz günlerde parlamento seçimleri yapıldı. Uluslararası gözlemciler ve AGİT temsilcileri tarafından seçimlerin demokratik olduğunu kabul ettiler. Bundan sonra yaşananlar bizi endişelendirmekten başka bir şey yapmaz. Her şeyin tekrar yoluna gireceğini umuyor normal ve demokratik siyasi sürecin yeniden tesis edileceğini umuyoruz. Bir kez daha söylüyorum bu en kısa sürede gerçekleşmeli. Siyasi çatışmanın tüm taraflarıyla iletişim halindeyiz ve siyasi durum normale döndükten sonra Kırgızistan ile normal planlarımıza devam edeceğiz. Kırgızistan, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ve birçok çalışanımız var" dedi.

Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkes çağrısı

Putin, Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalara da değinerek bu durumdan en çok Rusya'nın etkilendiğini söyledi. Ermeni ve Azerbaycan halkıyla yakın ilişkileri olduğunu söyleyen Putin, "Çok endişeliyiz çünkü bu büyük bir trajedi. Çünkü Ermenistan, Azerbaycan ve Dağlık Karabağ bize yabancı olmayan insanların yaşadığı topraklar. Bizim hesaplarımıza göre yaklaşık 2 milyon Ermeni ve Azerbaycanlı bizim topraklarımızda yaşıyor. Çok sayıda Rus vatandaşı her 2 ülkenin insanlarıyla komşuluk hatta aile ilişkileri sürdürüyor. Bu trajedide insanlar ölüyor her 2 ülkeden de ağır kayıplar var. Bu çatışmanın çok yakın zamanda sonlanacağını umuyoruz. Tekrar söylemek istiyorum ateşkes çağrısı yapıyorum ve bu mümkün olan en kısa sürede yapılmalı" dedi.

"Ermenistan'a karşı yükümlülüklerimiz var ancak"

Ermenistan ile Rusya ilişkilerine ilişkin açıklamalarında Ermenistan'ın, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyesi olduğunu hatırlatan Putin, "Bu anlaşma çerçevesinde Ermenistan'a karşı belirli sorumluluklarımız var. Bu çatışmalar, Ermenistan toprağında yapılmıyor. Rusya anlaşma çerçevesinde sorumluluklarını her zaman yerine getirir. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la sürekli temas halindeyim. Rusya'nın müttefik olarak sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda bir soru işareti yok" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ermenistan'a yükümlülüklerinin bulunduğunu ancak savaşın Ermenistan topraklarında gerçekleşmediğini söyleyen Putin, "Rusya Ermenistan'ı koruma yükümlülüğüne sahip değil çünkü Azerbaycan ile savaş Ermenistan topraklarında gerçekleşmiyor" diyerek her defasında Rusya'nın desteğini arkasında bulunan Ermenistan'a tüm kapıları kapattı.

"ABD tehlikeli bir adım attı"

Putin, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere de değinerek tüm sorunlara rağmen 2 ülke arasındaki ticari ilişkilerin arttığına işaret ederek, "ABD'nin saldırılarına rağmen Rusya ticareti arttırmayı başardı" dedi. ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması anlaşmasından çekildiğini savunan Putin bunun tehlikeli bir adım olduğunu söyleyerek, "Şuan ki ABD Başkanı'nın yönetimi Orta ve Kısa menzilli füzeler anlaşmasından çekildi ve bu çok tehlikeli bir adım" şeklinde konuştu. Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (Yeni START) anlaşması ile ilgili ABD başkan adayı Joe Biden'ın seçimleri kazanmaları durumunda anlaşmayı uzatmak istediklerine yönelik açıklamaları değerlendiren Putin bu açıklamaların umut verici olduğunu söyledi.

"Solcu değerleri seviyorum"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin siyasi geçmişi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sovyetler Birliği döneminde Rusya Komünist Partisi üyesi olduğunu fakat aktif siyasetin içinde olmadığını belirten Putin, "Dürüst olmak gerekirse sıradan biri olarak ideolojik bir siyasi partinin üyesiydim. Sol karakterlerin birçok değerini hala çok seviyorum. Eşitlik ve kardeşlik, burada kötü olan ne? Bu gerçek bir Hristiyanlığa benziyor" dedi. Putin dini gereksinim olarak kader inancının yüksek olduğunu söyleyerek, "Olacak olandan kaçamazsınız" dedi. Putin röportajında iktidar olduğu dönemlerde iyi yönetimler gerçekleştirdiğini söyleyerek her zaman insani niteliklerini koruduğuna inandığını söyledi.