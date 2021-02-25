Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'da yaşanan siyasi gerginlik hakkında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek ülkedeki mevcut durumun, kanun çerçevesinde çözüme kavuşturulmasına dikkat çekti.

Ermenistan'da ordunun Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istemesinin ardından ülkede gerilim devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile yaşanan olaylar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye dair Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan'daki durum değerlendirildi. Putin, Ermenistan'da düzen ve sükunetten, mevcut durumun kanun çerçevesinde çözüme kavuşturulmasından yana konuştu" ifadeleri yer aldı.

(İHA)