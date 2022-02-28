Rusya Devlet Başkanı Putin, faiz oranının yüzde 20'de sabit kalması talimatını verdi - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin, faiz oranının yüzde 20'de sabit kalması talimatını verdi

28.02.2022 16:59
Rusya Devlet Başkanı Putin, faiz oranının yüzde 20'de sabit kalması talimatını verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelerek Rusya Merkez Bankası'nın son verdiği kararla faiz oranının yüzde 20'de sabit kalacağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelerek Rusya Merkez Bankası'nın son verdiği kararla faiz oranının yüzde 20'de sabit kalacağını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından Batılı ülkeler başta olmak üzere birçok dünya ülkesi Ukrayna'ya destek olmak için Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. Rusya tarafı, yaptırımlara hazırlıklı olduklarını ifade etmesine rağmen, Rus para birimi yüzde 50'ye varan değer kayıpları yaşıyor. Bu gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hükümet üyeleri ve ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelerek ekonomik gelişmeleri ele aldı. Toplantının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, faiz oranlarının yüzde 20 düzeyine çıkarıldığını hatırlatarak, "Ekonomik meselelerle ilgili toplantıda Başkan Putin, yüzde 20'ye çıkarılan faiz oranının bu seviyede kalması talimatını verdi" dedi.

Rusya Merkez Bankası sabah saatlerinde politika faizini yüzde 9,5 oranından yüzde 20'ye çıkarma kararı almıştı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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Kaynak: İHA

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