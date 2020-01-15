Rusya Devlet Başkanı Putin, Federasyon Konseyi'ne seslendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin, Federasyon Konseyi'ne seslendi - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin, Federasyon Konseyi'ne seslendi

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Manej Konferans ve Sergi Salonunda düzenlenen törende Federasyon Konseyi'ne yıllık konuşmasını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Manej Konferans ve Sergi Salonunda düzenlenen törende Federasyon Konseyi'ne yıllık konuşmasını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Federasyon Konseyi'ne seslendi

Vladimir Putin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:35 Kaynak: AA
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