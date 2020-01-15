Son Dakika › Güncel › Rusya Devlet Başkanı Putin, Federasyon Konseyi'ne seslendi - Son Dakika
Rusya Devlet Başkanı Putin, Federasyon Konseyi'ne seslendi
6 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Manej Konferans ve Sergi Salonunda düzenlenen törende Federasyon Konseyi'ne yıllık konuşmasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:35 Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Manej Konferans ve Sergi Salonunda düzenlenen törende Federasyon Konseyi'ne yıllık konuşmasını yaptı.
Son Dakika Rusya'da Medvedev'in istifasının ardından başbakan olacak kişi belli oldu Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı