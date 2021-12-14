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Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

14.12.2021 18:38
Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin'in Macron ile görüşmesinde, Belarus- Polonya sınırındaki göçmen krizi ele alındı.

Putin'in, AB üyeleri temsilcilerinin bu tür sorunları Minsk yönetimiyle ile doğrudan temaslarda bulunarak istişare etmesi gerektiğini vurguladığı görüşmede, "Polonya ile Baltık ülkelerinin göçmen haklarının korunması ile ilgili uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğine" dikkat çekildi.

Görüşmede, bu krizin "uluslararası insancıl normlar çerçevesinde çözülmesi gerektiği" vurgulandı.

Ukrayna meselesi

Ukrayna meselesinin de ele alındığı görüşmede, "Ukrayna yönetiminin, konuyla ilgili Minsk anlaşmalarına uymadığı ve bazı Batı ülkelerinin teşviki ile temas hattındaki durumu kasten gerginleştirdiği" ifade edildi.

Görüşmede, Putin, "NATO'nun doğuya doğru ilerlemesi ve Rusya'yı tehdit eden silahların, komşu ülkelerde, özellikle de Ukrayna'da konuşlandırılmasını engelleyen uluslararası anlaşmaların geliştirilmesi amacıyla müzakerelerin acilen başlatılması" önemini vurguladı ve Fransa'ya bu sürece katılması çağrısında bulundu.

Karabağ meselesi

Karabağ'daki durumun da ele alındığı görüşmede, Putin, Macron'a 26 Kasım'da Soçi kentinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin yaptığı görüşmelerin sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Avrupa Birliği (AB) temsilcileri ile 15 Aralık'ta yapacağı görüşmenin "yaralı geçeceği" umudunun paylaşıldığı görüşmede, AGİT Minsk Grubu (Rusya, ABD ve Fransa) eş başkanlarının çalışmaları başlatmasının "yararlı olacağı" dile getirildi.

Görüşmede, Putin ve Macron, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü - Son Dakika


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