Rusya Devlet Başkanı Putin: "Gelişmelerin Türkiye ve Rusya ilişkilerini zedelememesi için Suriye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Gelişmelerin Türkiye ve Rusya ilişkilerini zedelememesi için Suriye... - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Gelişmelerin Türkiye ve Rusya ilişkilerini zedelememesi için Suriye...

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Gelişmelerin Türkiye ve Rusya ilişkilerini zedelememesi için Suriye konusunda tüm alanları ele almamız gerekiyor"

Rusya Devlet Başkanı Putin:

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Gelişmelerin Türkiye ve Rusya ilişkilerini zedelememesi için Suriye konusunda tüm alanları ele almamız gerekiyor"

Vladimir Putin, Türkiye, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:14 Kaynak: AA
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