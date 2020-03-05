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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Görüşme sonunda ortak bir belge hazırlandı.
6 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Görüşme sonunda ortak bir belge hazırlandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:27 Kaynak: İHA
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Görüşme sonunda ortak bir belge hazırlandı. Bugün ülkelerimizin Astana formatı çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmesini bir kez daha teyit ediyoruz." - İSTANBUL
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