Rusya Devlet Başkanı Putin: "Görüşmemiz Son Derece Yapıcı ve İkili İlişkilerimize Dayalı Atmosferde...
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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Görüşmemiz son derece yapıcı ve ikili ilişkilerimize dayalı atmosferde gerçekleşti"
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:45 Kaynak: AA
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