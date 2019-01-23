Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin: "Görüşmemiz Son Derece Yapıcı ve İkili İlişkilerimize Dayalı Atmosferde...

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Görüşmemiz Son Derece Yapıcı ve İkili İlişkilerimize Dayalı Atmosferde...

24 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Görüşmemiz son derece yapıcı ve ikili ilişkilerimize dayalı atmosferde gerçekleşti"

Rusya Devlet Başkanı Putin:
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Görüşmemiz son derece yapıcı ve ikili ilişkilerimize dayalı atmosferde gerçekleşti"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:45 Kaynak: AA

Vladimir Putin, Güncel
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