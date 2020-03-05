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Rusya Devlet Başkanı Putin: "İdlib'deki gergin ve hassas durumu ele aldık.
6 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Putin: "İdlib'deki gergin ve hassas durumu ele aldık.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:25 Kaynak: İHA
Rusya Devlet Başkanı Putin: " İdlib'deki gergin ve hassas durumu ele aldık. Suriye meselesindeki kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlarda uzlaşabilmeyi başarıyorduk, bugün de öyle oldu." dedi. - MOSKOVA
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