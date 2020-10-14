Rusya Devlet Başkanı Putin: "İkinci Covid-19 aşısı tescil edildi" - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin: "İkinci Covid-19 aşısı tescil edildi"

14.10.2020 19:09
Rusya Devlet Başkanı Putin:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ikinci korona virüs aşısının tescil edildiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ikinci korona virüs aşısının tescil edildiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telekonferans yoluyla hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda ülkenin ikinci korona virüs aşısı için tüm çalışmaların ve tescil işleminin gerçekleştirdiğini duyurdu. Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısından sonra ikinci korona virüs aşısı EpiVakKorona'nın da tescil edildiğini söyleyen Putin, üçüncü aşının da yakında tescil edileceğini bildirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Putin'e aşı geliştirme süreci ile ilgili bilgiler aktararak yakın gelecekte aşının 60 bin doz üretimini hedeflediklerini aktardı. Rusya'nın tescil edilen ikinci aşısının 100 gönüllü üzerinde klinik deneylerinin yapıldığı, 1 Ocak itibarıyla ilk 40 bin gönüllüye yapılarak aşının yaygınlaştırılacağı belirtildi.

(İHA)

Rusya Devlet Başkanı Putin: İkinci Covid-19 aşısı tescil edildi

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Koronavirüs, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin: 'İkinci Covid-19 aşısı tescil edildi' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Şu anda nisan ayından 3 kat daha kötüyüz Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca, tüm pozitif vakaları açıklayacak mı? "Şehir dışına çıkıyorum" diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor "Bir tek Malanga Sarr'ı alamadık" diyen Ali Koç'tan G.Saray'a dikkat çeken gönderme Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor
Başakşehir'de tutunamayan Atabey Çiçek, Westerlo formasıyla kupa maçında hat-trick yaptı Başakşehir'de tutunamayan Atabey Çiçek, Westerlo formasıyla kupa maçında hat-trick yaptı         
19:20
Kocasından şiddet gören kadın dehşet anlarını anlattı: Döverken 'Eşik gibi dövüyorum' diyordu Kocasından şiddet gören kadın dehşet anlarını anlattı: Döverken 'Eşik gibi dövüyorum' diyordu         
18:27
Ali Koç: Yayıncı kuruluş 95 milyon dolar eksik ödeme yaptı, skandal Ali Koç: Yayıncı kuruluş 95 milyon dolar eksik ödeme yaptı, skandal         
17:55
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu         
16:51
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi         
15:59
Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu         
15:45
Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu         
15:33
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı         
12:58
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 19:30:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya Devlet Başkanı Putin: "İkinci Covid-19 aşısı tescil edildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei