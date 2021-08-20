Rusya Devlet Başkanı Putin ile Almanya Başbakanı Merkel'in Moskova'da görüşmesi başladı - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başkent Moskova'da görüşmesi başladı.

Putin ve Merkel, Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.

Merkel ile Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak 2020'de gerçekleşen Libya konulu konferansta son kez görüştüklerini anımsatan Putin, bu konferans sayesinde Libya konusunda birçok şeyin hayata geçirildiğini vurguladı.

Putin, Almanya'nın Rusya için Avrupa ve dünyada en önemli ortaklardan biri olduğunu belirterek "Almanya, Çin'den sonra ikinci ticari ve ekonomik ortağımızdır. 2020'de oldukça ciddi bir durgunluğun yaşanmasına rağmen ikili ticaret hacmi yılın ilk yarısında iki kat arttı." dedi.

Merkel'in görevini bırakacağına dikkati çeken Putin, "Yüz yüze görüşmemizi gerektiren birçok konu var. Dolayısıyla bu, sadece bir veda görüşmesi değil ciddi ve iş içerikli bir ziyarettir." ifadesini kullandı.

"Fikir ayrılıklarının olmasına rağmen konuşmamızın iyi olduğunu düşünüyorum"

Başbakan Merkel de Putin ile birçok konuyu ele almak istediğini vurgulayarak "Fikir ayrılıklarının olmasına rağmen birbirimizle konuşmamızın iyi olduğunu düşünüyorum. İleride de temasları sürdürmeye hazırız. İkili ilişkilerden uluslararası konulara kadar konuşacağımız çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, görüşme öncesi Moskova'da Aleksandr Bahseçi'ndeki Meçhul Asker Anıtı'na da çelenk bıraktı.