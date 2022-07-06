Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan telefonda görüştü - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan telefonda görüştü

06.07.2022 20:39
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin'in Paşinyan ile görüşmesinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Kasım 2020, Ocak ve Kasım 2021 tarihlerinde imzalanan anlaşmaların uygulanması ele alındı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırında güvenliğin sağlanması ile Güney Kafkasya'da ekonomi ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Paşinyan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik gerçekleşen son temaslar hakkında Putin'e bilgi verdi.

YORUMLAR
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Kadirov'un sağ kolu Avrupa'ya girmek istiyor: Putin durdurmazsa Berlin'e kadar gideceğiz Kadirov'un sağ kolu Avrupa'ya girmek istiyor: Putin durdurmazsa Berlin'e kadar gideceğiz
Kaynak: AA

Vladimir Putin, Ermenistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan telefonda görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan telefonda görüştü - Son Dakika
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