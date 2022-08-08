Kremlin 'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin'in Paşinyan ile görüşmesinde Karabağ ve Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan : ' Sayın Putin'e, Sayın Zelenski'yle görüşmesine ev sahipliği yapabileceğimizi bir kez daha hatırlattım. Karadeniz'den...

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Ermenistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan telefonda görüştü - Son Dakika

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