Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Reisi telefonda görüştü - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Reisi telefonda görüştü

08.06.2022 15:58
Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Reisi telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin'in Reisi ile telefon görüşmesinde, Rusya ve İran arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

İran nükleer anlaşmasının da değerlendirildiği görüşmede, bu konuda "nihai anlaşmaya varılması için diplomatik girişimlerin sürdürülmesi gerektiğinin" altı çizildi.

Bölgesel istikrar ve güvenlik meselelerinin de ele alındığı görüşmede, Suriye meselesinin çözümüne yönelik Astana Formatı'nın ( Türkiye, Rusya ve İran) ilerideki çalışmasına bağlı kalınacağı teyit edildi.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Reisi telefonda görüştü - Son Dakika

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