Rusya Devlet Başkanı Putin ile Pakistan Başbakanı Han, Afganistan'daki durumu görüştü - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Afganistan'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Han telefonda görüştü.

Afganistan'daki durumun ele alındığı görüşmede, "bu ülkede, barış ve güvenliğin desteklenmesi, şiddetin önlenmesi ve tüm toplumun gruplarının çıkarlarını göz önünde bulunduracak hükümetin oluşturulması amacıyla Afganlar arasında diyaloğun sağlanması" gerekliliğinin önemi vurgulandı.

Afganistan meselesine ilişkin yaklaşımların hem ikili hem de çok taraflı formatlarda koordine edilmesi konusunda mutabık kalındığı görüşmede, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) "bölgesel güvenliğin sağlanması ve terörizm ile uyuşturucu tehdidi ile mücadele" konusunda imkanlarının kullanılması gerektiği ifade edildi.

Görüşmede, Rusya ve Pakistan arasındaki ilişkiler de ele alındı.